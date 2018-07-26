Afrika belgeseli anlatımıyla çekilen mizah videosu ilgiyle izlendi

Sivas’ın Suşehri ilçesindeki üç kafadar arkadaş, ilçe sınırları içerisinde Kılıçkaya Baraj Gölü çevresindeki şifalı olduğu düşünülen çamura dikkat çekmek için ilginç bir video çekti. İki kişi çamurda yüzerken videoyu çeken arkadaşları ise belgesel anlatımıyla videoya eşlik etti. Anlatımda Afrika’da çekilen belgesellere benzetilmeye çalışılan mizahi video sosyal medyada büyük bir ilgi gördü. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan video binlerce kişi tarafından da izlendi. Üç kafadar izleyenleri güldürürken, amaçlarına da ulaşmayı başardı.