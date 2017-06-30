Ağız sağlığında titanyum diş dönemi

Bu bölgeye yerleştirilecek implant diş kökünü taklit edeceği için çiğneme kuvvetlerini kemiğe iletebilecek ve fizyolojik kemik yapımını uyaracaktır" dedi.

Medicana Sivas Hastanesi Diş Hastalıkları Uzmanı Muslu yaptığı açıklamada, dental implantların çürük, travma veya periodontal hastalık nedeniyle kaybedilen dişlerin yerine protez yapabilmek amacıyla çene kemiği içerisine yerleştirilen, diş kökünü taklit eden titanyum vidalar olduğunu söyledi. Diş eksikliği olan her bireyin implant cerrahisi için potansiyel bir aday olduğunu belirten Muslu, "Ancak işlem sonrası oluşabilecek komplikasyonlardan kaçınmak için detaylı bir dental ve medikal anamnez alınmalıdır. Bazı sistemik hastalıklar ile mevcut veya geçirilmiş periodontal hastalık öyküsü implant cerrahisi için bir takım riskler oluşturabilmektedir. Fakat bunların birçoğu düzenli takipler, tedaviler sonrası ortadan kaldırılabilmekte veya kontrol altına alınabilmektedir" diye konuştu.

"Her dişsiz alana implant uygulanabilir"

Yeterli kemik hacminin olduğu her dişsiz alan implant cerrahisi için uygun bir bölge olduğunu aktaran Muslu, kemik hacminin yetersiz olduğunda ise uygun vakalarda çeşitli yöntemlerle hacmin arttırabildiğini aktararak şunları söyledi:

"Ancak bu yöntemler ilave cerrahi işlemleri gerektirdiğinden tedavi süresini ve maliyetini artırabilmektedir. Bu nedenle dişsiz alanlara mümkün olduğunca erken implant uygulanması hasta açısından daha avantajlı olacaktır. İmplantlar ağız içerisine yerleştirildiğinde amaçlanan ömür boyu fonksiyon sürdürmeleridir. Dişler etrafında görülebilen ve diş kayıplarına neden olabilen periodontal hastalıklar implantlar etrafında da görülebilmekte ve geç fark edildiğinde implant kayıplarına neden olabilmektedir. Bu nedenle hastanın ağız bakımını aksatmaması ve düzenli diş hekimi kontrollerine gitmesi büyük bir önem arzetmektedir. Bu şekilde implantlar ömür boyu fonksiyon görmeye devam edebilecektir."

Geleneksel köprü protezi yapımında eksik dişin olduğu alana komşu en az iki sağlıklı diş aşındırıldığını, bu yüzden implant uygulamasının daha avantajlı olduğunu ifade eden Muslu, "İmplant uygulamasında komşu sağlıklı dişler korunmuş olur. Ayrıca kaybedilen diş bölgesindeki çene kemiği üzerine çiğneme kuvveti iletilmediği için zamanla dikey ve yatay yönde hacmi azalmaktadır. Bu bölgeye yerleştirilecek implant diş kökünü taklit edeceği için çiğneme kuvvetlerini kemiğe iletebilecek ve fizyolojik kemik yapımını uyaracaktır" şeklinde konuştu.