Ak Parti Gemerek İlçe Başkanlığı aday adaylarını tanıttı

Ak Parti Gemerek İlçe Başkanlığında gerçekleştirilen aday adayı tanıtım toplantısında Ak Parti Gemerek Belediye Başkan Aday adayları; Dadaloğlu Karakoyun, İsmet Erdoğan, İbrahim Altay, Mesut Akdağ, Remzi Kılıçdağı ve Sezai Çelikten'in yanı sıra İl Genel Meclisi üyesi aday adayları Cevdet Genç, Hüseyin Hastürk, Ömer Tural, Volkan Nart partililere tanıtıldı. Sırayla söz alan aday adayları kendilerini tanıtan kısa konuşmalar yaptı. Partililerin sorularını da yanıtlayan aday adayları Ak Parti Gemerek İlçe Yönetimi ve partililerle de hatıra fotoğrafı çektirdi. Resmi başvurularını gerçekleştiren aday adayları Ak Parti Genel Merkezi tarafından açıklanacak kesin aday listelerinin ardından çalışmalara başlayacak.