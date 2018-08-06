AK Parti İl Başkanı Aksu görevine başladı

AK Parti Sivas İl Başkanlığına atanan Hakan Aksu parti binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıya AK Parti Sivas milletvekilleri Habib Soluk, Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Sami Aydın, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda partili katıldı. Toplantıda konuşan Aksu, genel merkezin talebi doğrultusunda geçen hafta temayül yoklaması yapıldığını hatırlattı.

Yoğun bir katılım sonrası gerçekleşen temayül sonrası 5 kişi Ankara’ay davet edildiklerini ifade eden Aksu,"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beş arkadaşımızla da ayrı ayrı görüşerek Sivas için neler yapılabileceği konusunda mütaalada bulundu. Nihayetinde Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Sivas İl Başkanlığı görevine atandım. Mazbatamı teslim aldıktan bir gün sonra zaman kaybetmeden görev yerime gelerek görevime başladım. Dava arkadaşlarımızın ve büyüklerimizin yönlendirmesi sonucunda ve Cumhurbaşkanımızın uygun görmesi ile il başkanlığı sürecine başladım. Bu süreçte ak davamıza gönül veren hiç bir kimseyi dışarıda bırakmadan, herkesi sürece dahil ederek yoğun bir tempoyla çalışmayı hedefliyorum. Kutlu davamıza gönül veren tüm hemşehrilerimizin bizlere destek olmasını kendilerinden bekliyorum. Sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmayacağız." dedi.