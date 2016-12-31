AK Parti İl Başkanı Şahin’den yeni yıl mesajı

AK Parti İl Başkanı Ziya Şahin yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin mesajında, "2016 yılı acısıyla tatlısıyla geride kaldı. Ülkemiz on yedi çeyrektir kalkınmaya devam etmekte idi, bu bütün dünyanın dikkatini çekiyordu. Özellikle Türkiye üzerinde emelleri olan dış güçler ve onların içerideki maşaları bunu engellemek için büyük bir harekat yaptılar ve 15 Temmuz’da Türk milletine Türk devletine kast etmek suretiyle bir darbe girişiminde bulundular. Bu darbe girişiminde Yunan işgali sırasında bile bombalanmamış Türkiye Büyük Millet Meclisini bombaladılar caddelerimizi, sokaklarımızı, meydanlarımızı bombaladılar. 249 tane vatan evladını şehit ettiler, 2 bin 200’e yakın vatan evladımızı yaraladılar ve ülkeyi belli yerlerde ciddi anlamda yaşanmaz hale getirdiler. Ancak milletimizin meydanlara koşması, sokaklara, caddelere çıkması, tankların önüne kendini atması, bombalara siper olması sayesinde bu hain darbe girişimi milletçe başta da Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün yetkililerce göğüslendi ve darbe püskürtüldü. Bu Türk Milletinin ne kadar güçlü olduğunu birlik beraberlik içerisinde olduğunda yapamayacağı hiç birşey olmadığını göstermekte. Onun için ben tekrar 15 Temmuz da hayatını kaybeden bütün Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Şahin mesajının devamında şunları kaydetti.

’’2016 Yılında aynı şekilde PKK ile çok etkin bir mücadele yapıldı. Nusaybin’de, Silopi’de, İdil’de, Yüksekova’da, Dağlıca’da her tarafta büyük bir mücadele örneği verildi ve şehirlerimiz PKK’dan büyük oranda temizlendi. 9 binden fazla PKK’lı etkisiz hale getirildi. Dolayısıyla bu mücadeleye devam ederek PKK’yı ülke gündeminden mümkün olduğu kadar çıkarmamız gerekiyor.Diğer taraftan PKK’yı destekleyen PYD, güney sınırlarımız boyunca kendisine bir otonom bölge kurmak istiyordu, buna da Türk ordusu müdahale etti ve Cerablus’tan Kuzey Suriye’ye girmek suretiyle Özgür Suriye Ordusu ile birlikte El-Bab’a kadar yürüdü. Daha sonra Menbiç ve diğer yerlerde aynı şekilde özgürleşecek ve PKK’nın, onun bağlantılarının Türkiye üzerindeki emellerine fırsat verilmeyecek. 2016 yılı bu şekilde mücadelelerle geçerken yine ekonomimiz büyümeye devam etti. 2017 Yılında bu mücadelelerin neticelenmesini bekliyoruz, arzu ediyoruz, bunun için gayret gösteriyoruz ve güvenlik güçlerimize Allah güç derman versin diyoruz. Kalkınmamız 2017 Yılında da devam edecek hem eğitimde, hem sağlıkta, hem sporda, hem ekonomide, hem savunma sanayide kalkınmaya hep beraber devam edeceğiz. Dünya devletlerinin bütün engellemelerine rağmen Türkiye büyüyecek, güçlenecek ve hak ettiği yeri alacaktır. 2017 yılının milletimize ve tüm insanlığa huzur barış ve sevgi getirmesini diliyorum, şuanda ki kanın gözyaşının durarak bütün ülkelerin bütün insanlığın refah içerisinde huzurlu bir yıl geçirmesini temenni ediyorum."