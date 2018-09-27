AK Parti Milletvekili Boyraz memleketi Gürün'e desteklerini sürdürüyor

AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz seçim bölgesi İstanbul'daki yoğun çalışmalarına rağmen memleketi Sivas'ın Gürün ilçesine desteklerini sürdürerek doğduğu topraklara vefa örneği gösteriyor.

Milletvekili Osman Boyraz Gürün'ün dışarıya açılan penceresi olan meslek yüksek okulunun uzun zamandır ihtiyacı olan tören protokol alan düzenlemesini yaptırarak hizmete açtırdı. Birçok törenin gerçekleştiği alanda misafirlerin güneşten veya yağmurdan korunacağı bir alan olmaması nedeniyle yapılan çalışma sonra meslek yüksek okulunun büyük bir ihtiyacı giderilmiş oldu.

Boyraz, daha önce okula teknolojik malzeme desteğinde de bulunmuştu.