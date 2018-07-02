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02 Temmuz 2018 14:29

AK Parti Sivas milletvekilleri mazbatalarını aldı

24 Haziran’da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci dönem milletvekilliği seçimde Sivas’tan AK Parti’den milletvekili seçilen İsmet Yılmaz, Mehmet Habip Soluk ve Semiha Ekinci düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

AK Parti Sivas milletvekilleri mazbatalarını aldı

02 Temmuz 2018 14:29


AK Parti’den milletvekili seçilen İsmet Yılmaz, Mehmet Habip Soluk ve Semiha Ekinci mazbatalarını almak için Sivas Adliyesi’ne geldi. Sivas Adliyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen mazbata töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya milletvekili seçilenlere görevlerinde başarılar diledi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a mazbatasını Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya takdim etti.



"Demokrasi güçlendi"


Mazbata töreni sonrası açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, "Sivas milletvekilleri olarak mazbatamızı aldık. İl Seçim Kurulu bünyesinde görev yapan tüm kamu görevlilerimize ve siyasi parti temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Valimize, güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Sivas’ın tüm genelinde seçim boyunca sebebiyet vermemeleri kendilerinin basiretli yönetimlerinden kaynaklanmıştır. Sivaslılara teşekkür ediyorum. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun demokrasiyi güçlendirdi. Türkiye’yede yüzde 86 gibi bir katılım oldu. Ama temsil mecliste yüzde 98 oldu. Sivas’taki katılım Türkiye’deki katılımında üzerinde yüzde 90’a yakın bir katılım oldu. Bu Sivaslı’nın ulaştığı demokratik olgunluğu, feraseti, basireti gösteriyor. Bundan dolayı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bugün AK Parti’nin 3 Sivas milletvekili olarak Sivas’ın bugününü yarından iyi yapmak için çalışacağız. İnanarak söylüyoruz. Sivas’ın bugünü dünden daha iyidir. Hiç şüphesi olmasın ki aziz hemşehrilerimizin Sivas’ın yarını da hep beraber çok güzel yapacağız" dedi.


Mazbata törenine Sivas Valisi Davut Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal ve partililer katıldı.




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