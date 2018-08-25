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25 Ağustos 2018 16:53

AK Parti’li Başkandan Tanal’a cevap

CHP Milletvekili Mahmut Tanal’ın tweet’ine Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın’dan cevap geldi.

AK Parti’li Başkandan Tanal’a cevap

25 Ağustos 2018 16:53


CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Almanya’da bindiği otobüsteki telefon şarj hizmetini fotoğraflayarak twitter hesabından, "Almanya’da belediye otobüslerinde cep telefonu şarj etme hizmeti sunuluyor" şeklinde paylaştı. Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas Belediyesi otobüslerindeki hizmetleri paylaşarak tweet’i,”Mahmut bey sanırım otobüse hiç binmiyorsunuz. Bizde birçok şehirde örnek gösterdiğinizden daha fazlası var. Yolunuz düşerse Sivas’a bekleriz" şeklinde cevapladı.


Tanal’ı Sivas’a davet eden Aydın, ayrıca Sivas Belediyesinin engelli araçlar için kurduğu araç şarj ünitelerinin de fotoğraflarını paylaştı.




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