Diğer
Kategoriler
23 Temmuz 2018 12:33

Akaryakıt istasyonunda korkutan yangın

Sivas’ın Zara ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun lokanta bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Akaryakıt istasyonunda korkutan yangın

23 Temmuz 2018 12:33


Edinilen bilgiye göre yangın, saat 10.30 sıralarında Sivas’ın Zara ilçesinde Sivas-Erzincan kara yolu üzerinde bulunan Tuğrul Dalaklıoğlu’na ait benzin istasyonunun lokanta bölümünde çıktı. Çatıda çıkan yangını fark eden tesis çalışanları itfaiyeden yardım istedi. Yangına ilk müdahaleyi tesis çalışanları ve vatandaşlar yaptı. Vatandaşlar bahçe hortumları ile yangını kontrol altına almaya çalıştı. Zara Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın akaryakıt bölümüne sıçramadan kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Paniğe neden olan yangın cep telefonu ile kaydedildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç