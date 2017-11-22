Bu düşüncelerimi bakanımızın telefonuna mesaj olarak gönderdim. Bakanımızda beni telefonuna ’Akıllı Veli’ olarak kaydetmiş. Bu benim çok hoşuma gitti. Çok duygulandım" dedi.

Sivas’ta Ece Mahallesi’nde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Kadir Halıcı’nın 15 yaşındaki lise birinci sınıf öğrencisi kızı Şevval Halıcı geçen yıl girdiği TEOG sınavında kendi evine yakın okulu kazanamadığı için evine 5 kilometre uzaklıkta bulunan liseye gitmek zorunda kaldı. Hem kendi çocuğunun hem de büyükşehirlerde uzun süren servis yolculuklarıyla çocukların okula gitmesinden şikayetçi olan bir kamu kurumunda işçi olarak çalışan Halıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TEOG’un kaldırılması gerektiği açıklamalarının ardından TEOG ile ilgili şikayetlerini Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın cep telefonuna mesaj yoluyla gönderdi. Mesajları okuyan ve velinin ilgisinden dolayı teşekkür mesajı gönderen Bakan Yılmaz, Halıcı’yı cep telefonunun rehberine ’Akıllı Veli’ olarak kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ’TEOG kaldırılmalı’ sözünden bu konu hakkında düşünceler geliştirdiğini söyleyen Halıcı, "Bu düşüncelerimi bakanımızla paylaştım. Cumhurbaşkanımızın sözü benim için başlangıç oldu. Zaten 3 tane öğrenci okutuyorum bu konuda benim çok şikayetlerim vardı. TEOG sistemini ben beğenmiyordum hatta bu sistemin Fetullah Gülen şarlatanın ülkemize getirdiği bir sistem olduğunu düşünüyordum. Sonuçta bir çok kurumdan temizlendiği gibi TEOG’da değişirse o şarlatanın sistemininde Milli Eğitim camiasından temizleneceğini düşünüyorum. Bakanımıza düşüncelerimi kendi telefonuna mesaj atarak bu konuyla ilgili düşüncelerimi yazdım. Sağ olsun kendisi de bunları beğenmiş. Bana teşekkür mesajı gönderdi" dedi.

"Çok duygulandım"

Bakan Yılmaz’a birçok mesaj gönderdiğini ifade eden Halıcı, "Bakanımız TEOG konusunda mesajımı aldıktan sonra televizyonda basına açıklamalarda bulundu. Ben o açıklamaları izlememiştim. Bakanımız bu açıklamaları yaparken benim ismimden bahsetmiş. Beni tanıyan eş, dost, akraba beni aradı. İsmet bey senden bahsediyor dediler. ’Bu konuyla ilgili mesaj attın mı?’ diye sorunca bende TEOG sisteminin değişmesi gerektiğini, çocuklarımız için iyi bir sistem olmadığını, çok zorluklarla dolu olduğunu anlatmıştım. Bir çok konuya da mesajın içeriğinde değinmiştim. Bakanımızda canlı yayında benden bahsetmiş ’Akıllı Veli’ diye telefonuna kaydettiğini söylemiş. Gazeteci arkadaşlara da ismimi açıklamış benden bu durumdan dolayı çok gururlandım. Kendisini çok teşekkür ediyorum. Bu şunu gösteriyor. Devletin bir bakanının toplumun her kesiminden insanların düşüncelerini aldığını gösteriyor. Bu benin çok hoşuma gitti. Çok duygulandım" diye konuştu.

"Kızım 5 kilometre uzaklıktaki okula gitmek zorunda kaldı"

Kızının geçen yıl TEOG sınavına girdiğini ve puanı yetmediği için 5 kilometre uzaklıkta bulunan liseye gitmek zorunda kaldığını anlatan Halıcı, "Eğer şu andaki sistem olmuş olsaydı kızım benim mahallemdeki evime yakın okula gidecekti. Ekstra bir servis ücreti ödemeyecektim. Çocuğumun cebine harçlık koymayacaktım. Öğlen gelip çocuğum yemeğini yiyebilecek, evinde dinlenip tekrar okula gidecekti. Bu açıdan yeni gelen sistem çok iyi oldu" şeklinde konuştu.