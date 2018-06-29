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29 Haziran 2018 18:01

Akşit, Gürün’ü unutmadı

Eski Bakanlardan Güldal Akşit çocukluğunun geçtiği Sivas’ın Gürün İlçesini ziyaret etti.

Akşit, Gürün’ü unutmadı

29 Haziran 2018 18:01


Eski bakanlardan Güldal Akşit, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz’ın misafiri olarak, çocukluğunun geçtiği Sivas’ın Gürün ilçesini ziyaret etti. Babası Galip Demirel’in Gürün Kaymakamlığı yaptığı dönemde Gürün’de yaşayan Akşit, ziyaretinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Akşit Gökpınar Gölünü de ziyaret etti. Bakana İlçe Kaymakamı Hicabi Aytemür’de eşlik etti.


AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz gezi sonrası Gürün Yüksek Okuluna 60 bin TL değerinde 12 adet gelişmiş bilgisayar hediye etti.




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