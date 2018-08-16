Alacak verecek meselesinde silahlı kavga: 1 yaralı

Olay, saat 11.00 sıralarında Paşabey Mahallesi Arapşeyh Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobiliyle giden M.A., (36) otomobilinde seyir halinde olan Ö.P.’yi (40) görünce önüne kesti. Aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden husumet olduğu iddia edilen ikilinin arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.P. yanındaki ruhsatsız tabanca ile M.A’ya ateş açtı. Sol bacağına isabet eden kurşunla yaralanan M.A., ambulansla Numune Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ö.P. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.