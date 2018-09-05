Alibaba Mahallesi’nde çalışmalar sürüyor

Göreve geldikten sonra mahalle bazlı çalışmalar yapan Sivas Belediyesi bu kapsamda 55 mahallede çalışmaları tamamlarken kalan mahallelerde de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Alibaba ve Seyrantepe Mahallesi’nde yapılan çalışmaları Belediye Başkanı Sami Aydın Alibaba Mahalle Muhtarı Duran Koç ile birlikte inceledi. Başkan Aydın çalışmalar hakkında Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karaman’dan bilgi aldı.

Mahalle bazlı çalışmaların devam ettiğini dile getiren Başkan Aydın, "Bir mahalleye girdiğimiz zaman önce altyapı çalışmaları giderildikten sonra üst yapı çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Alibaba Mahallemizde de bu çalışmalarımız başladı. Şu anda bulunduğumuz yer Seyrantepe Caddesi burası çok önemli bir güzergah yeni yapılan çok sayda bina olduğunu da görüyoruz, tabiri caizse kağnı yolu gibi bir yol vardı. Buranın imar planında 25 metre genişliğinde bir cadde çalışması vardı çalışmamız plana uygun oldu. Yine kaldırım çalışmalarımız tamamlandı. Ancak alanda çok boş parseller var bu parseller ilerde dolacak o süreçte kaldırımları tahrip etmemek lazım. Şu anda sabah sporu yapmak isteyen vatandaşlarımızın da kullandığı alanlar oluştu. Şu anda diğer kurumlar da altyapı çalışmalarını gerçekleştiriyor her kurumun kendi bütçesi ve planı var ancak buna rağmen bizim talep ettiğimiz yerlerde altyapı çalışmalarını kendilerini zorlayarak yaptı. ÇEDAŞ’a bu çalışmalar için teşekkür ediyorum.” ifadesini kullandı.

Sivas’ın her alanda bir değişim süreci yaşadığını ifade eden Başkan Aydın,"İlimizde yaşayan vatandaşlarımız sanki her zaman böyleymiş gibi düşünüyor alışıyor. Sivas Avrupa vari bir görünüme kavuşuyor.” şeklinde konuştu.

Yapımı tamamlanan Mevlana Tüneli’ne değinen Başkan Aydın,"Yapım aşamasında vatandaşlarımız tünelin sadece Mevlana ve Fatih Mahallesi’ne yarayacağını düşündü. Bugün Kılavuz’da, Abdulvahabigazi’de, Alibaba’da, Fatih’te oturan vatandaşlarımız ’Mevlana Tüneli’ diyor. Hükümetin yapabileceği projesi biz belediye olarak yaptık, tamamladık. Halkımızın hizmetine sunduk. Bizim amacımız vatandaşlarımızı huzurlu bir şekilde yaşatmak, çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

İncelemeler sırasında kadın işletmeciler tarafından faaliyet gösteren pide fırınını da ziyaret eden Başkan Aydın girişimci kadınlara hem hijyen için, hem de girişimcilikleri için teşekkür etti.