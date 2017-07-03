Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

Şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Buhara Caddesi üzerinde meydana geldi. Burhan K. idaresindeki 58 BD 824 plakalı kamyonet, cadde üzerinde seyir halindeyken park halindeki 58 FY 113 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından olay yerinden geçmeye çalışan sürücü, minibüse, bir otomobile ve kamyonete daha çarptı. Kaza sonrası fenalaşan sürücü Burhan K.’yı mahalliler sakinleştirmeye çalıştı. Kamyonette içki kutularını gören vatandaşlar, sürücünün alkollü olduğunu düşünerek linç etmeye çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşları sakinleştirerek, sürücüyü dayak yemekten kurtardı. Polis tarafından gözaltına alınarak Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürülen sürücünün yapılan muayenesinde alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.