Altınyayla Belediyesi’nden makine parkına takviye

Altınyayla Belediyesi tarafından 325 bin TL ödeyerek alınan kepçe hizmete girdi. Araç filosunu ihtiyaçlar doğrultusunda güçlendiren Altınyayla Belediyesi, daha güzel bir Altınyayla için çalışmalara devam ediyor.

Altınyayla Belediye Başkanı Necmettin Mermer, makine parklarına ekledikleri kepçe ile ilçedeki işlerin yapımının hızlanacağını belirterek,"Makine parkımızı güçlendiriyoruz. Makine parkımızı daha da güçlendirip ilçe halkımıza verdiğimiz hizmet kalitesini daha iyi noktalara taşımayı hedefliyoruz. Amacımız ilçemiz halkına daha kaliteli ve daha güzel hizmetler vermek. Bütçemiz el verdikçe makine parkımızı güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.