Altınyayla İlçesin Mera Islah Projesi Uygulamaya Geçti

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından çiftçilerin işlerini kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan 9 adet mera ve ıslah amenajman projeleri Bakanlık tarafından onaylanırken, söz konusu projenin ilk ayağı Altınyayla ilçesinde düzenlenen törenle uygulamaya geçti. Törene Sivas Valisi Davut Gül başta olmak üzere çok sayıda kişi katıldı.

Programda konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü, Seyit Yıldız, mera alanlarında yüzde 95 oranında tahsis ve tespit çalışması yapıldığını ifade ederek, bu kapsamda 750 bin hektar meranın kullanım hakkının çiftçiye verildiğini söyledi. 2018 yılı içerisinde 9 ilçede mera ıslah projesi uygulanacağını dile getiren Yıldız, proje kapsamına tohum, gölgelik, hayvan sulağı ve gübreleme işlemleri yapılacağını kaydetti. Altınyayla ilçesinde uygulamaya konulan projeyle 25 bin dekar alana hizmet verildiğini kaydeden Yıldız, “Çiftçilerimizin her zaman yanındayız. Bakanlığımızın destekleri ile daha güzel projeler uygulanacak” dedi.

Altınyayla Kaymakamı Musa Aydemir, mera ıslah projenin kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür edip, “İlçemizde tarım hayvancılık ön planda. Bu projenin ilçemizde de uygulanacak olması çiftçilerimiz için büyük bir kazanç” dedi.