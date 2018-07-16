Diğer
Kategoriler
16 Temmuz 2018 15:32

Altınyayla’da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Milli Birlik ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Altınyayla’da 15 Temmuz şehitleri anıldı

16 Temmuz 2018 15:32


Kaymakamlık binası önünde toplanan vatandaşlar tarihi Ahmet Ağa Meydanı’na kadar ellerinde Türk bayrakları ve sloganlar eşliğinde yürüdü. Etkinlikte konuşan Altınyayla İlçe Kaymakam Musa Aydemir,"15 Temmuz işgal girişimi planının baş figüranı Fethullahçı Terör Örgütü’dür. Bu işgalin aktörü ise sömürgeci batı dünyasıdır. Bu failler 15 Temmuz gecesi Türk milletinden öyle bir sille yediler ve kaçtılar. Bu millete diz çöktüremeyeceğini anlayan emperyalist batı dünyası yeni planlar içinde olabilir. Türk’e düşman tüm terör örgütleri şunu iyi bilsinler ki ümmetin hamisi olan biz Müslüman Türkler hep var olacağız, Allah Türk milletini ezansız, vatansız, bayraksız ve lidersiz bırakmayacaktır." dedi.


Altınyayla Belediye Başkanı Necmettin Mermer ise Türk tarihin gördüğü en büyük ihanet ikinci yılını doldurduğunu 15 Temmuz sonrası Türkiye’de çok şeyler değiştiğini söyledi.


Anma programı selaların okunması ile sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç