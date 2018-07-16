Altınyayla’da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Kaymakamlık binası önünde toplanan vatandaşlar tarihi Ahmet Ağa Meydanı’na kadar ellerinde Türk bayrakları ve sloganlar eşliğinde yürüdü. Etkinlikte konuşan Altınyayla İlçe Kaymakam Musa Aydemir,"15 Temmuz işgal girişimi planının baş figüranı Fethullahçı Terör Örgütü’dür. Bu işgalin aktörü ise sömürgeci batı dünyasıdır. Bu failler 15 Temmuz gecesi Türk milletinden öyle bir sille yediler ve kaçtılar. Bu millete diz çöktüremeyeceğini anlayan emperyalist batı dünyası yeni planlar içinde olabilir. Türk’e düşman tüm terör örgütleri şunu iyi bilsinler ki ümmetin hamisi olan biz Müslüman Türkler hep var olacağız, Allah Türk milletini ezansız, vatansız, bayraksız ve lidersiz bırakmayacaktır." dedi.

Altınyayla Belediye Başkanı Necmettin Mermer ise Türk tarihin gördüğü en büyük ihanet ikinci yılını doldurduğunu 15 Temmuz sonrası Türkiye’de çok şeyler değiştiğini söyledi.

Anma programı selaların okunması ile sona erdi.