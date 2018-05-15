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15 Mayıs 2018 16:35

Altınyaylalı sporcular madalyalarla döndü

Altınyayla Halk Eğitim Merkezi sporcuları katıldıkları Gürün Öğrenme Şenliği’ne güreş dalında çeşitli madalyalar kazandı.

Altınyaylalı sporcular madalyalarla döndü

15 Mayıs 2018 16:35


Sivas Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Kadı Burhaneddin Öğrenci Meclisleri Projesi kapsamında düzenlenen ’Gürün Öğrenme Şenliği’nde spor müsabakaları yapıldı. 4 il ve 21 ilçeden sporcuların katılımıyla gerçekleştirilen müsabakalar sonrası dereceye giren takımlara ve öğrencilere kupalar, madalyalar ve çeşitli hediyeler verildi.


Mücadeleye Altınyayla Halk Eğitim Merkezi’nden katılan güreş takımındaki 7 sporcu da dereceye girerek madalya kazandı. Mücadelelerde derece elde eden sporcular 41 kiloda yarışan Mehmet Kaan Üngör birincilik, Yusuf Yılmaz ikincilik, 29-31 kiloda Hasan Arslan ikincilik, Kerim Arslan üçüncülük, 34-38 kiloda Yusuf Taşdelen üçüncülük, 44 kiloda Sefa Yılmaz üçüncülük, ve 48 kiloda İbrahim Taşdelen üçüncülük başarısı elde etti.


Dereceye giren sporcuları makamında kabul eden Altınyayla Belediye başkanı Necmettin Mermer sporculara çeşitli hediyeler vererek tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.




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