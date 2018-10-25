Altınyayla'nın çehresi değişiyor

İncelemeler sırasında Kaya'ya Altınyayla İlçe Kaymakamı Halil Dalak, Altınyayla İl Genel Meclisi Üyesi Şerafettin Çoban, İlçe Özel İdare Müdürü Yaşar Bıyık ve ilgili teknik personeller de eşlik etti. İlk olarak, Altınyayla İlçe Kaymakamlığını ziyaret eden Kaya'ya Kaymakam Halil Dalak ve ilgili ilçe müdürleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kaya daha sonra Belediye Başkanı Necmettin Mermer'e ziyarette bulundu.

Altınyayla ilçe merkezinde yapılan Altınyayla İmam Hatip Orta Okulu'nda da incelemelerde bulunan Kaya İlçe Milli Eğitim Müdürü ve diğer yetkililerden okulda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından Altınyayla'ya bağlı, Kızılhüyük ve Taşlıhüyük köylerini ziyaret ederek, kırsalda yaşayan vatandaşlar ile bir araya gelen Kaya 2018 yılı yatırım programı kapsamında Altınyayla'ya kazandırılan hizmetleri yerinde inceledi. Ziyaretler sırasında köy okullarına da misafir olan Kaya, öğrenciler ve öğretmenler ile buluştu.

Genel Sekreter Kaya,"Sivas İl Özel İdaresi olarak, Altınyayla'ya kazandırılan hizmetleri yerinde inceledik. İlçede yürütülen bütün hizmetlerin hedefine ulaştığını gördük. Hiçbir eksiklik söz konusu değil" dedi. ifadelerini kullandı.

Köylerde icra edilen parke taşı çalışmalarının ne kadar isabetli olduğuna vurgu yapan Kaya,"Şiddetli bir şekilde yağan yağmurun ardından, köy konağından okula doğru yürüdük ve pırıl pırıl bir şekilde okulumuza ulaştık. Çocuklarımızın ayağı çamura değmeyecek. Köylerimizde alt yapı çalışmalarının tamamlandığını ve problemlerin ortadan kalktığına şahit olduk. Bu hizmetlerin ilçelerimize ve köylerimize ulaşması aşamasında, çalışmalarımızı himaye eden Valimiz Sayın Davut Gül'e, desteklerinden dolayı milletvekillerimize, ilçe kaymakamlarımıza, çalışmaları takip eden il genel meclisi üyelerimize, ilçe müdürlerimize ve muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.