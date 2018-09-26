Anadolu'nun El-Hamrası kısmi ziyaretlere açılacak

UNESCO tarafından Türkiye'de ilk kez Dünya Kültür Mirası listesine alınan eserlerden birisi olan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, kısmi ziyaretlere açılıyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) tarafından 1985 yılında Türkiye'de ilk kez Dünya Kültür Mirası listesine alınan, Evliya Çelebi tarafından 'Anadolu'nun 'El-Hamrası' olarak nitelendirilen Divriği'deki Ulu Camii ve Darüşşifası'nda Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2016 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor. 1228 yılında Mengücek Beyi Ahmed Şah tarafından yaptırılan tarihi yapının restorasyon çalışmalarının 2023 yılına kadar sürmesi planlanıyor. Restorasyon çalışmaları nedeni ile cami ziyaretlere kapatılmıştı. Caminin kısmen de olsa yeniden ziyarete açılabilmesi için çevresinde seyir terası oluşturuldu. Ziyaretçiler bu teras sayesinde caminin dış bölümünü yakından izleyebilecek. Caminin içerisi ise bir süre daha ziyaretlere kapalı kalacak. Caminin önümüzdeki günlerde ziyarete açılması bekleniyor.

Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, vatandaşların ziyaretlerden mahrum kalmayacağını belirterek, "Genel Müdürlüğümüz tarafından ihale edilmiş ancak son çalışmaları biz bir mimarla oraya kontrol olarak katılıyoruz. Oraya kafes çatı yapıldı. Uzmanları tarafından Avrupa'nın en büyük geniş tabanlı çatısı olarak mütalaa ediliyor. Önüne de seyir terası oluşturuldu. Vatandaşların bu eserden veya dünya insanını bu eserden mahrum etmemek için o seyir terasından ziyaretler periyodik zaman diliminde yapılacak. Böylece hem bir inşaata, restorasyona engel olunmayacak hem de insanlarımız Divriği Ulu Caminin ziyaretinden mahrum kalmayacaklar" şeklinde konuştu.