Anaokulu öğrencilerinden Orman ve Enerji sergisi

Öğrenciler, atık malzemelerle yaptıkları çalışmalarla orman ve çevre konusuna dikkat çekti.

TÜRÇEV tarafından ülke genelinde başlatılan proje kapsamında yürütülen Orman ve Enerji konusunda velilerinin de desteğiyle atık malzemelerden çeşitli çalışmalar hazırladı. Serginin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Okul Müdürü Ahmet Çevik, veliler ve öğrenciler katıldı.

Programın açılışında konuşan Okul Müdürü Ahmet Çevik,"Çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren ağacı, ormanı korumayı ve sevmeyi öğretmek amacıyla Sivas’ta uygulayan okulumuz Sivas’taki tek anaokulu olarak ve okullar içerisinde de bu projeyi başlatmış bulunmaktayız" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ise çevre bilinci açısından önemli bir program düzenlendiğine dikkat çekerek,"Anlamlı ve önemli bir program için toplanmış bulunuyoruz. Çevremiz de duyarsız kalmamız mümkün değil. Özellikle son zamanlarda bu kadar kimyasal atıklar ve etkenler nedeniyle çevremizdeki kirlenmenin büyük boyutlara ulaştığını biliyoruz. Bununla ilgili olarak herkeste bir çevre ve orman bilinci oluşması gerekir. Bundan dolayı TÜRÇEV beraber ilimizde de Zübeyde Hanım Anaokulumuz bu projede beraberler, ortak yürütüyorlar. Böyle güzel bir projeyi ortak yürüttükleri için ben kendilerini kutluyor ve teşekkür ediyorum. Hepimizin en yakın çevremize duyarlı olması gerekiyor. Yarın yaşanamaz alanlar bırakmak hepimiz için sıkıntılı olabilir. Çünkü şu anda ki dünya bize çocuklarımızın emanetidir. Bizim onlara bırakacağımız miras değil bunlar bize emanettir. Bu çevremizi bu ormanımızı bu yeşilliğimizi onlara tertemiz ve güze bir şekilde bırakmamız gerekiyor. Ondan dolayı da çocuk yaşta bu evlatlarımıza çevre, orman ve yeşil bilincini kazandırmamız gerekiyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı. Öğrenciler ve veliler sergiyi gezerek çalışmaları yakından inceledi