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Anaokulunda yangın paniği

Sivas’ta bir anaokulunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Sivas'ta bir anaokulunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Çocuklar kısa sürede okuldan tahliye edilirken, kadın müdür yardımcısı gözyaşlarına boğuldu.


Edinilen bilgiye göre olay, Pulur Mahallesinde bulunan Melek Reşit Hanım Anaokulu'nda meydana geldi. Okulun kazan dairesindeki kağıtların tutuşmasıyla başlayan yangında okulu kısa sürede dumanlar kapladı. Okulun minik öğrencileri kısa sürede tahliye edilerek yanda bulunan başka bir okulun bahçesine alındı. Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına aldı. Olayla panik yaşayan okulun müdür yardımcısı Ayşegül Tek gözyaşlarına boğuldu. Yangın çıktığını duyan veliler okula akın ederken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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