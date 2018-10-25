Ankara hayalleri Sivas'ta son buldu

Sivas'ta polis ekiplerince yapılan yol kontrolleri sırasında durdurulan yolcu otobüsünde yurda kaçak yollarla giriş yapan 27 göçmen yakalandı.

Olay, Sivas-Sivas karayolu üzerindeki uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kontrolü yapan polis ekipleri Van'dan Ankara'ya gitmekte olan 34 PV 8658 plakalı yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüs içerisinde yapılan kontrollerde geçerli kimlik ve izin belgesi bulunmayan aralarında kadın ve çocuğunda bulunduğu 27 Afgan ve Pakistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Kaçak göçmenleri taşıyan otobüs firmasına idari para cezası kesildi. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.