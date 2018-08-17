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17 Ağustos 2018 11:28

Anne ve oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti

Sivas’ın Gürün ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada anne ve 12 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

Anne ve oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti

17 Ağustos 2018 11:28


Kaza saat 08.30 sıralarında Gürün-Pınarbaşı yolu Mazıkıran mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kayseri istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Fatih Aşık (39) idaresindeki 02 EE 201 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile birlikte eşi Fatma Polat Aşık (41) çocukları Yusuf Mirza (13), Zeynep Beyza (10) ve Elif Zümra (3) ile Zeynep Polat (35) yaralandı. Yaralılar ambulansla Gürün Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, anne ve 12 yaşındaki oğlu Yusuf Mirza tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ilk müdahalelerin ardından Sivas’a sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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