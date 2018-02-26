Diğer
Kategoriler
26 Şubat 2018 13:17

Araç kiralama firmalarının toplanma merkezi tamamlandı

Sivas’ta otopark sorunu oluşturan araç kiralama firmaları için belediye tarafından yapılan toplanma merkezi büyük oranda tamamlandı.

Araç kiralama firmalarının toplanma merkezi tamamlandı

26 Şubat 2018 13:17


İnşaat çalışmalarının tamamlandığı projeyle,kentteki tüm araç kiralama firmaları artık tek bir merkezde faaliyet gösterecek. Rent A Car firmalarının şehir merkezinde yol kenarlarında bulunan ve ciddi anlamda otopark sorunu oluşturan araçları artık burada toplanacak. Havaalanı kavşağının karşısında, 7 bin 100 metrekare alana yapılan projede; firmalar için ofisler, açık ve kapalı otoparklar, araç yıkama alanı ile güvenlik binası yer alıyor. Firma sahiplerinin tüm ihtiyaçları düşünülerek tasarlanan proje, bağlantı yollarının tamamlanmasıyla yakın zamanda hizmete girecek.


Belediye Başkanı Sami Aydın, inşaat çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığı projeyi inceleyerek Özbelsan A.Ş Genel Müdürü Şaban Kaya ve yetkililerden bilgi aldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
9
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Salı
    Karla Karışık Yağmurlu
    9°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    3°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    4°C
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç