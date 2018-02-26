Araç kiralama firmalarının toplanma merkezi tamamlandı

İnşaat çalışmalarının tamamlandığı projeyle,kentteki tüm araç kiralama firmaları artık tek bir merkezde faaliyet gösterecek. Rent A Car firmalarının şehir merkezinde yol kenarlarında bulunan ve ciddi anlamda otopark sorunu oluşturan araçları artık burada toplanacak. Havaalanı kavşağının karşısında, 7 bin 100 metrekare alana yapılan projede; firmalar için ofisler, açık ve kapalı otoparklar, araç yıkama alanı ile güvenlik binası yer alıyor. Firma sahiplerinin tüm ihtiyaçları düşünülerek tasarlanan proje, bağlantı yollarının tamamlanmasıyla yakın zamanda hizmete girecek.

Belediye Başkanı Sami Aydın, inşaat çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığı projeyi inceleyerek Özbelsan A.Ş Genel Müdürü Şaban Kaya ve yetkililerden bilgi aldı.