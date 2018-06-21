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21 Haziran 2018 17:34

Aracını polis memurunun üzerine süren sürücü tutuklandı

Sivas’ta aracını kendisine ceza yazan polis memurunun üzerine sürüp yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı.

Aracını polis memurunun üzerine süren sürücü tutuklandı

21 Haziran 2018 17:34


Edinilen bilgiye göre tepkilere neden olay Sivas- Erzincan karayolu polis uygulama noktasında meydana geldi. Uygulama notasında durdurulan D.D (46) isimli sürücüye, A.A isimli polis memuru tarafından, aracı çocuğa kullandırdığı için ceza yazılmak istendi. Polis memuru ile tartışan sürücü aracını polis memurunun üzerine sürdü. Aracın çarptığı polis memuru yaralanırken, olayı gören meslektaşları aracı durdurup D.D.’yi etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan D.D. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.




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