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08 Ağustos 2018 16:07

Arakanlılar’dan Sivas’a su kuyusu duası

Sivas Belediyesi bünyesindeki Hayat Ağacı Derneği tarafından Arakan’da yaşayan Müslümanlar’ın kullanması için su kuyusu, bambu evi ve kadın banyosu yapılıyor.

Arakanlılar’dan Sivas’a su kuyusu duası

08 Ağustos 2018 16:07


Arakan’da yaşayan Müslümanlar için su kuyusu, bambu ev ve bayan banyosu yapılıyor. Arakan’dan ulaşan görüntülerde, her bir kuyu, bayan banyosu ve bambu evin temelinin dualarla atıldığı görülüyor. Hayat Ağacı Derneği’nin, hayır sahiplerinin bağışları ile Arakan’daki mazlumlara yardımcı olmak amacıyla planladığı yardım kapsamında, küçük su kuyusunun birkaçı tamamlandı.


Arakanlı Müslümanlar, Hayat Ağacı Derneği’ne katkıda bulunan Sivaslı hayır sahiplerine dua ederek, yapımı tamamlanan ilk küçük su kuyusunu kullanmaya başladı.


Diğer yandan Arakan kamplarında yaşayan Müslümanlar için her biri 370 dolar olan 10 adet küçük su kuyusu, tanesi bin 100 dolar olan 5 adet büyük su kuyusu, tanesi 150 dolardan 10 adet bayan banyosu ile tanesi 200 dolardan 10 adet bambu ev yapılacak.




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