Diğer
Kategoriler
02 Aralık 2017 12:05

Arıza nedeni ile takım uçamadı

Türkiye 2.

Arıza nedeni ile takım uçamadı

02 Aralık 2017 12:05

Futbol Ligi Kırmızı Grup’ta Pazar günü oynanacak; Kocaeli Birlikspor-Sivas Belediyespor maçı için hava yolu ile Sivas’tan ayrılacak olan Sivas Belediyespor arıza engeline takıldı.


Sivas Belediyespor kafilesi hava yolu ile Kocaeli’ne hareket etmek için kafile halinde Sivas Nuri Demirağ Havali Limanı’na gitti. Futbolcular ve teknik ekip uçağa bindi ancak uçak arıza yapınca diğer yolcular ile uçaktan inerek hava limanı içerisinde beklemeye başladılar. Uçaktaki arıza giderilemeyince uzun bir bekleyişin ardından, arızanın giderilmesini beklemek için Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri’ne geri döndüler. Kafile uçmak için arızanın giderilmesini bekliyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
10
°
C
Sisli
  • Cumartesi
    Sisli
    10°C
  • Pazar
    Sisli
    11°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    11°C
  • Salı
    Yağmurlu
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç