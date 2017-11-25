Arkadaşlarını oyalayıp otomobilini naylonla kapladılar

Sivas’ta ticaret yapan Furkan Arı, Fatih Erdenlig ve Faik Laçin isimli arkadaşlar son zamanlarda işlerinin yoğunluğunu bahane edip kendileriyle takılmadığını düşündükleri arkadaşları Musa Demir’e ilginç bir şaka hazırladı. Üç kafadar kendilerine iş gezisinde olduğunu söyleyen arkadaşlarının otomobilini Sivas’ta bir kafenin önünde görünce ilginç bir şaka planladı. Bir kişi içeriye girip Demir’i oyalarken diğer arkadaşları ise dışarıda aracı streç olarak tabir edilen naylonla boydan boya kapladı. Şakacı gençler bu durumu cep telefonu ile saniye saniye kaydetti. Gençleri izleyen bir sürücü duramayarak önündeki araca çarptı. Bu anda cep telefonu ile kaydedildi. Arkadaşları ile dışarıya çıkan Demir, aracını naylonla kaplanmış halde bulunca önce şaşkınlık yaşadı ardından arkadaşlarını kovalayıp naylonu söktü. Şakacı gençler yaptıkları ile yetinmeyip çektikleri cep telefonu görüntülerini sosyal medyada da paylaştı.