Arouna Kone: "Lige iyi bir başlangıç yapamadık"

Sezon çok uzun ve daha iyi mücadele vererek, daha çok maç kazanacağımızı düşünüyorum" dedi.

Süper Lig’e milli maç arası nedeniyle yarın Cumhuriyet Kupası’nda Bursaspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen idman, düz koşu ile başladı. Futbolcular, daha sonra gruplar halinde top kapma çalışması yaptı.

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan tecrübeli futbolcu Arouna Kone, "Şu an için hazır olduğumuzu söyleyebilirim. Geride kalan 4 haftayı değerlendirirsek iyi bir sezon başlangıcı yapmadığımızı söyleyebilirim. Ama şu andan itibaren bu takımla birlikte önümüzde çok maçlar var. Sezon çok uzun ve daha iyi mücadele vererek, daha çok maç kazanacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Ligin ilk 4 haftasında gol yollarında sıkıntı çektikleriyle ilgili sorulan bir soruya da Kone, şöyle cevap verdi:

"Sadece kendi adıma değil de tüm takım adına bir şansızlık olduğunu söyleyebilirim. Ama daha çok çalışıp daha fazla mücadele edip bu şanssızlığı kırıp, ataklarımızı sonlandırarak pozisyonlarımızı bitireceğiz ve daha çok gol kaydedeceğiz."

Sezon hedefinin sorulması üzerine ise tecrübeli futbolcu, "Bireysel olarak bir hedefim yoktur. Çünkü takımın hedefi vardır. Takımın hedefi de ne kadar çok maç kazanırsak o kadar puan alırız. Hedefimiz takımca olmalı. Hiç bir zaman, hiç bir sezonda kendime gol sayısı olarak bir hedef tutmamışımdır" şeklinde cevap verdi.

Demir Grup Sivasspor, yarın saat 18.00’de 4 Eylül Stadyumu’nda 20. kez düzenlenecek olan Cumhuriyet Kupası’nda Bursaspor ile karşılaşacak.