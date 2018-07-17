Diğer
Kategoriler
17 Temmuz 2018 11:07

Aşılama ve küpeleme çalışmaları devam ediyor

Sivas İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri küçükbaş hayvanlarda küpeleme ve aşılama çalışmalarını sürdürüyor.

Aşılama ve küpeleme çalışmaları devam ediyor

17 Temmuz 2018 11:07


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından programa alınan her yıl uygulanan ’Hayvan Hastalıkları ile Mücadele’ ve ’Koyun-Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi’ yönetmeliği kapsamında Sivas merkez ve ilçelerinde aşılama ve küpeleme çalışmaları ücretsiz olarak devam ediyor.


İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyit Yıldızı katılımı ile Yassıcabel köyünde kuzulara ve oğlaklara kulak küpeleri uygulanırken tespit edilen hayvanlar kayıt altına alındı. Hayvanlarda atık yaparak büyük maddi zararlara yol açan ayrıca insanlara da bulaşabilen bir zoonoz hastalık olan Brusella hastalığına karşı 3-6 aylık dişi kuzulara ve son yıllarda görülen koyun-keçi vebası ile mücadele amacıyla dişi ve erkek kuzulara PPR aşısı uygulandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç