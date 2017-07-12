Askerden izne gelip hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Çayyurt Mahallesi’nde meydana gelen olayda bir apartmanın 1’inci katında oturan Fuat K. ve ailesi dışarıdayken evin balkonundan içeri hırsız girdi. Eve geldiklerinde balkon kapısının açık olduğunu ve yatak odalarının dağınık halde olduğunu gören Fuat K., evdeki ziynet eşyalarını kontrol etti. Evde bulunan toplamda 20 bin lira değerindeki ziynet eşyasının çalındığını fark eden aile, durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin konuyla ilgili yaptığı çalışmalar sonucu, Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne gelen şüpheli bir kişinin çeyrek altın ile ödeme yaparak Ankara’ya gitmek isteği tespit edildi. Bunun üzerine olayın şüphelisi Bekir Y. bindiği taksiyle Ankara’ya giderken Yozgat’ın Saraykent ilçesinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahsın çaldığı altınlar da yanında bulundu. Polis ekipleri tarafından Sivas’a getirilen şüpheli Bekir Y., polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Asker olduğu ve izindeyken hırsızlık olayını gerçekleştirilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Mamak Askeri Cezaevi’ne gönderildi.