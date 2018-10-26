Askerleri gören telefona sarıldı

Sivas'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek tören öncesi yapılan provaya çevredeki vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları öncesinde 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Askeri Bandosu, askeri birlikler ve öğrenciler prova için İnönü Bulvarı'nda toplandı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından trafiğe kapatılan bulvarda askeri birlikler ve öğrenciler, Cumhuriyet Bayramı'nda yapılacak olan resmi tören geçişinin provasını yaptı. Askeri araçların da yer aldığı provaları vatandaşlar yoğun ilgiyle izledi. Tören esnasında askeri konvoyun geçtiğini gören vatandaşlar telefonlarıyla bu anları kayıt altına aldı. Provalar esnasında geniş güvenlik önlemleri alındı. Prova geçiş töreniyle sona erdi.