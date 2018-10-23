Askıda Ekmek Futbol Turnuvası başladı

CK Enerji Çamlıbel Elektrik'in 'Askıda Ekmek Projesi'ni daha geniş kitlelere ulaştırmak için Sivas Valisi Davut Gül'ün desteği ile yaptığı 'Askıda Ekmek Turnuvası başladı. Başlangıç vuruşunu Sivas Gençlik Hizmet ve Spor İl Müdürü Selim Kılıç ile CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin birlikte yaptı.

CK Enerji Çamlıbel Elektrik'in Ağustos 2017'de başlattığı Askıda Ekmek Projesi, başta Sivas Valisi Davut Gül olmak üzere kentteki birçok özel ve kamu kurumunun desteği ile sahaya çıktı. 15 Ekim'de fikstür çekilişi yapılan Askıda Ekmek Turnuvası'nda 22 Ekim Pazartesi günü ilk düdük çaldı. Turnuvanın başlangıç vuruşunu Sivas Gençlik Hizmet ve Spor İl Müdürlüğü Salim Kılıç ve CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü Yalçın Tekin birlikte yaptı.

İlk gün F Grubu'nda CK Enerji Çamlıbel Elektrik ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü, A Grubu'nda ise Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) ile Sivas E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve yine A Grubu'nda yer alan Sivas Numune Hastanesi ile Sivas Belediyesi takımları karşı karşıya geldi. Oldukça heyecanlı geçen karşılaşmalarda Sivas Numune Hastanesi takımı, Sivas Belediyesi takımını 10-3'lük skorla mağlup etti. Diğer iki karşılaşma Gençlik Spor İl Müdürlüğü 1- CK Enerji Çamlıbel 0, ÇEDAŞ 3-Sivas E Tipi Ceza İnfaz Kurumu 1 skorları ile sonuçlandı.

Turnuvada 26 kurumun çalışanları yer alıyor

Sivas'ta kurumların büyük katılım gösterdiği Askıda Ekmek Futbol Turnuvası'nda, Sivas Valiliği, Açık Ceza İnfaz Kurumu, Aile ve Sosyal Politikaları İl Müdürlüğü, CK Enerji Çamlıbel Elektrik, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü, Türk Telekom, ÇEDAŞ, Devlet Su İşleri, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Devlet Tiyatroları Sivas İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Kredi Yurtlar Kurumu, Milli Eğitim Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, PTT, SGK İl Müdürlüğü, Sivas Belediyesi, Tapu Müdürlüğü, TÜDEMSAŞ, Organize Sanayi Bölgesi, E Tipi Ceza İnfaz Kurumu, ve TCDD çalışanlarından oluşan takımlar yarışacak. 8'er kişi olarak sahaya çıkacak her takım maç boyunca istediği sayıda oyuncu değişikliğine gidebilecek. 22 Ekim Pazartesi günü başlayan turnuva 45 gün sürecek. İlk üçe giren takımlar için CK Enerji Çamlıbel Elektrik, askıya toplam 8 bin 500 ekmek bırakacak.