Askıda Ekmek Projesi bağış zarflarıyla 500 noktaya ulaşacak

Buna göre özel olarak hazırlanan bağış zarflarını alan vatandaşlar kendi mahallesinde kampanyanın devam ettiği ya da projeye dahil olmak isteyen market, bakkal ya da fırına giderek bırakacak.

CK Çamlıbel Elektrik sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde başlattığı ’Askıda Ekmek’ kampanyasının daha geniş kitlelere ulaşması için harekete geçti. Daha önce Sivas’ta 65, Tokat’ta 35 ve Yozgat’ta 30 olmak üzere toplam 130 noktada ’Askıda Ekmek’ projesini hayata geçiren ve ihtiyaç sahiplerine destek olan CK Çamlıbel Elektrik, yeni bir uygulama başlattı. Vatandaşların projenin içinde yer alabilmesi için özel bağış zarfları hazırlayan CK Çamlıbel Elektrik, böylece bağış yapmak isteyenlerle işletmesinde ’Askıda Ekmek’ uygulamasına destek olmayı hedefleyen işletmeleri buluşturuyor.

Bu amaçla zarfların tedarik edilmesi, vatandaşların bilgilendirilmesi sürecini başlatan CK Çamlıbel Elektrik, bu sayede daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor. Yeni uygulamaya göre vatandaşlar zarfları temin ettikten sona bağışlarını koyup kendi mahallerinde bulunan ve halen projenin içinde olan ya da destek vermek isteyen işletmelere giderek bırakıyor. Bağış miktarı kadar ekmek de o işletmede ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak veriliyor.

Hedef 500 noktada 2.5 milyon ekmek

Sosyal fayda anlayışı taşıyan projelerin içinde yer almayı çok önemsediklerini dile getiren CK Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin, "Ağustos 2017’de başlattığımız Askıda Ekmek Projesi bugün 130 noktada düzenli olarak uygulanıyor. Ancak biz daha çok sayıda vatandaşa ulaşmak istedik. Vatandaşlarımızın bağışlarını bize değil direkt Askıda Ekmek projesine destek veren işletmelere ulaştırması için özel zarflar hazırladık. Biliyoruz ki çok sayıda işletme de bu projede yer almak istiyor. Hayırsever vatandaşlarımızla projede yer alan ve projeye yeni katılmak isteyen işletmelerin buluşmasına destek oluyoruz. Bu kapsamda ilk uygulamayı CK Çamlıbel Elektrik çalışanları olarak başlatmış bulunuyoruz. Projeye katılım için kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile görüşmelerimiz devam ediyor. Tamamen gönüllülük esasına dayanan Askıda Ekmek projemizde hedefimiz 2018 yılında Sivas, Tokat ve Yozgat il ve ilçelerinde 500 market, bakkal ve fırında 2.5 milyon ekmeği ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmaktır." dedi.