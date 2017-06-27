Atatürk’ün Sivas’a gelişinin 98’inci yıldönümü kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk’ün Sivas’a ilk gelişinin 98’inci yıl dönümü dolayısıyla Sivas-Ankara karayolu üzerindeki Sivas’a Cumhuriyete İlk Adım Anıtı’nda tören düzenlendi. Törende Sivas Valisi Davut Gül, 5’inci Piyade Er ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Kip ve Belediye Başkanı Sami Aydın anıta çelenk sundu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Ardından Vali Gül tarafından şeref defteri imzalandı. Burada konuşan Vali Gül,"Aziz Atam, tarih boyunca hiçbir zaman esarete boyun eğmemiş, Türk milleti hür ve bağımsız yaşayarak, büyük bir millet olmanın haklı onuru ile tarihe damga vurmuştur. Birinci Dünya Savaşı sonucunda yurdun dört bir yanı işgal altında olduğu, kardeşin kardeşe güvenmediği bir dönemde inandığınız Sivaslılar aradan geçen 98 yıl süresince güveninize layık olma çabası içerisinde göstermiş olduğunuz hedefler doğrultusunda birlik ve beraberlik içerisinde hiç durmadan yol almaktadır. Milli Mücadele döneminde ’Anadolu’nun en güvenli yeri’ olarak değerlendirdiğiniz ve 108 gün kalarak milletin kurtuluşunu hazırlayan kararları aldığınız Sivas, sizi ve silah arkadaşlarınızı bir kez daha sevgi, sayı ve minnetle bir kez daha anmakta. Şehrimize ilk teşriflerinizde ki milli heyecan ve inanç bugün de aynı şekilde sürmektedir. Bıraktığınız emanet, emin ellerdedir. Ruhunuz şad olsun" dedi.

Törene askeri personel, emniyet personeli, muharip gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.