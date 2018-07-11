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11 Temmuz 2018 17:56

Avlamak istedikleri balıkları karada buldular

Sivas’ta bulunan Serpincik Göleti’nde karaya vuran ölü balıklar endişeye neden oldu.

Avlamak istedikleri balıkları karada buldular

11 Temmuz 2018 17:56


Sivas’ta avlanmak için Serpincik Göleti’ne giden vatandaşlar karaya vurmuş ölü balıklarla karşılaştı. Gölet kenarında karaya vuran çok sayıda ölü sazan görenleri tedirgin etti. Balık ölümlerine su seviyesinin azalması, artan su sıcaklığının beraberinde suda oksijen oranının azalmasının neden olduğu tahmin ediliyor. Gölette ölü balıkları gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadıklarını belirterek, “Balıklar oksijensiz kaldığı için ölmüş olabilir. Zehirlenmiş olabilirler de. Yaşayan balıklar da var. Ölümlerin bu derece fazla olması bizi şaşırttı.“ dedi.




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