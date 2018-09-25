Avukatı ile avukatlık oldu

Sivas'ta trafik kazasında kaybettiği eşinin sigorta şirketinden parasını alabilmek için avukat tutan Nagehan Uçar, avukatının sigorta şirketinden parayı tahsil edip kendisine ödemediğini öğrenince başka bir avukat tutarak parasını aldığı iddia ettiği avukatla davalık oldu.

Sivas'ta Sefayi Uçar, 2012 yılında geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Eşi Nagehan Uçar, bir arkadaşları tavsiyesiyle kazanın gerçekleştiği aracın sigortalandığı sigorta şirketinden tazminat alabilmek için avukat S.M.A.'ya vekalet verdi. Dava sürerken Nagehan Uçar, tesadüfen davanın kazanıldığını ve 49 bin 727 TL'lik tazminatın 2014 yılında avukatları S.M.A. tarafından tahsil edildiğini öğrendi. Aradan geçen 4 yıla rağmen avukatından parasını alamayan Uçar, avukatına kaptırdığı parasını kurtarabilmek için Sivas Barosu avukatlarından Recep Hardal'dan yardım isteyerek kendisine vekalet verdi. Hardal, müvekkilinin parasını kurtarmak için meslektaşını icraya verdi. Ancak avukatın üzerindeki her şeyi yakınlarına devrettiği ortaya çıktı. Çocuğunun geleceği için ölen eşinden hak ettiği tazminatı icra yolu ile alamayan Uçar, hukuk mücadelesinden vazgeçmiyor.

5 yaşındaki çocuğun hakkını yedi

Uçar ailesi adına davadaki gelişmeleri takip eden Mehmet Arslan Karakaya, avukat S.M.A.'nın beş yaşındaki yeğeninin hakkını yediğini belirterek, "5 yaşındaki yeğenimin hakkını için 5 yıldır mücadele veriyorum. Erzurum'da bir avukata düştük, 5 yıldır eniştemize sigortadan gelen parasını uhdesinde tutuyor ve bize vermemekte direniyor. Geçen sene evine, bürosuna icra gönderdik. Bize 12'nci ayda parayı ödeyeceği taahhüdünde bulundu. Ancak parayı ödemedi. 49 bin lira gibi bir para. Yeğenimin istikbal parası. Parayı vereceğini söylediği halde telefonda bize hakarette bulundu. Valiye kadar gittim, Türkiye Barolar Birliği'ne kadar yazdım ama bir netice alamıyoruz" dedi.

"Başka mağdurlar da var"

Karakaya, avukatın kendi yakınları gibi başkalarını da mağdur ettiğini ileri sürerek, "Yaptığını inkar etmiyor. Bu parayı yediğini söylüyor ama ne zaman vereceğini söylemiyor. Ağır cezada şu an yargılanıyor. Duyduğuma göre 2007 ve 2008 yıllarında böyle mağduriyetler olmuş. İki kişinin bizim gibi mağdur olduğunu parasının bu avukat aracılığıyla yenildiğini onlarında dava sürecinde olduğunu biliyorum. Şuan hala Erzurum'da bu görevi yapıyor ama işte muzdarip olduğum nokta burada bu görevi hala nasıl yapıyor olabilmesi" diye konuştu.

"Görevini kötüye kullandı"

Uçar ailesinin şimdiki avukatları Recep Hardal, S.M.A.'nın görevini kötüye kullandığını ifade ederek, "Nagehan hanım daha önceden söz konusu Erzurum'daki avukata hasar merkezi aracılığıyla aracılar kullanılarak aldığı bir davada parasını sigorta şirketinden tahsil ediyor. Tahsilatı gizliyor. 2 yıl gizledikten sonra tazminat davası açılınca dekontları Nagehan hanım görüyor. Bilindiği üzere avukatlık kanunu gereği tahsil edilen paraların vekile ulaştırılması gerekiyor. Ulaştırılmazsa hem görevi kötüye kullanma hem de zimmet suçu oluşturur. Nagehan hanım suç duyurusunda bulundu. Fakat 2 yıldır suç duyurusundan netice alamıyoruz. Neticeyi alamamızın nedeni, kişinin Ankara'da tanıdıkların olması nedeniyle takipsizlik kararı verildi. İtirazlarımız neticesinde şuan Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı ama hala hasar merkezleri ve aracılarıyla kendisinden trafik kazası mağdurlarından iş topluyor. Maalesef şehrimizde de 18 tane hasar merkezi açılmış. Barolar bu konular ile ilgilenmiyor. Savcılıklar hiç ilgilenmiyor. Onlarca mağdur var. Şahsın mağdurlarından ayda bir iki kişiden telefon alıyoruz. Bizi de mağdur etti bizimde paramızı vermedi, deniyor. 4-5 kişi şikayet etmiş, adli sicil kaydında zaten rahat bir şekilde görüyoruz. Şikayet etmeyen, parasını yendiğini bilmeyen onlarca mağdur olduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuştu.