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28 Ağustos 2018 16:21

Ay Yıldız Camisi’ne hayırseverlerin desteği sürüyor

Sivas Belediyesi tarafından Yukarı Tekke Mezarlığı’nda yapımı sürdürülen Ay Yıldız Cami’sine hayırsever vatandaşların destekleri sürüyor.

Ay Yıldız Camisi’ne hayırseverlerin desteği sürüyor

28 Ağustos 2018 16:21


Oğlu Kenan Erdemli ile birlikte Belediye Başkanı Sami Aydın’ı makamında ziyaret eden Zafer Erdemli, kendisini gururlandıran bir proje olarak değerlendirdiği Ay Yıldız Camisi’ne 10 bin liralık bir destek sağlamak istediklerini söyledi.


Erdemli ailesinin gösterdiği duyarlılıktan ötürü teşekkür eden Başkan Aydın ise, Sivas’taki cenaze namazlarının büyük bir kısmının artık Ay Yıldız Camisi’nden kaldırılacağını kaydederek şehir merkezindeki cenaze törenlerinde oluşan trafik yoğunluğunun da azalacağını söyledi.


18 yıldır şehir dışında yaşadığını kaydeden Erdemli, Sivas’a yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Aydın’a teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.




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