Ayağı kırık ata çocuklar sahip çıktı

Yaralı at ölmesin diye saman ve su veren çocukların duyarlılığını görenler takdirle karşıladı. At daha sonra tedavisi için belediye ekipleri tarafından hayvan barınağına götürüldü.

İl merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan İmaret köyünde sahibinin cezaevinde olduğu öğrenilen at iple bağlı duvarın ayağına düşmesi sonucu ayağından yaralandı. Ayağı kırılan ve kırılan kemiği dışarıya çıkan sahipsiz at ölüme terk edildi. Atın bakımını köyde yaşayan çocuklar üstlendi. Güneşin altında ölüme terk edilen atın hayatta kalabilmesi için çocuklar su ve saman verdi. Durumu tepki gösteren çocuklar yetkililerden yardım istemelerine rağmen ilgilenen olmadığını söyledi.

Şeyhşamil Mahallesi'nde yaşamasına rağmen atın ölmemesi için her gün köye gelerek su ve saman veren Emre Güler (17), "İki hafta önce hayvanı yerde yatarken gördüm. Öldü sandım ilk başta yanına gelmedim. Gelip oturduğumda hayvanın kafasını kaldırdığın gördüm. Geldim yanına ayağının üzerinde taş var kemiği de dışarıya çıkmıştı. Dışarıdan hayvanın ayağında kırık vardı. Su getirdim kendine gelsin diye suyunu verdikten sonra belediyeyi aradım. Biz ilgileneceğiz dediler. Ertesi gün aradığımda 'Oraya ekip gönderdik atın sahibi olduğu için alamadık' dediler. Bende atın sahibinin cezaevinde olduğunu ne gerekiyorsa ben yaparım gelin alın dedim. Yine almadılar hayvanı ben bir daha aradım. Geldiler baktılar araba küçük dediler. Ben elimden gelenin yapacağını sözünü verdim. Hayvan burada can çekişeceğine daha iyi bir ortamda bakılabilir" dedi.

Hayvansever olarak gelip su verdiğini ifade eden Güler, "Yazık, günah evde ben yatsam bizde bu durumda olabiliriz. Devletimiz hayvanla ilgilensin" diye konuştu.

Köy sakinlerinden Uğur Akın (52) ise hayvanın acı çekmesinin önlenmesini istediklerini söyledi. 20 gündür güneşin altında ayağı kırık bir şekilde bekleyen at tedavisi için daha sonra belediye ekipleri tarafından hayvan barınağına götürüldü.