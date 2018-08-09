Ayak kemiği kalçaya nakledildi

Sivas’ta Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’ne kalça kemiği çürümesi şikayetiyle başvuran bir hastanın ayak kemiği ameliyatla kalçasına nakledildi. Başarılı geçen operasyon hakkında bilgi veren Ortopedi Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Özhan Pazarcı,"Hastalığın erken evrelerinde bu hastalara ameliyatsız tedavi uygulanırken ileri ki evrelerde kalça protezi uygulanıyor. Sağlıklı kalça kemiğini korumak ve yeniden kazanmak için yapılan bir ameliyat var. Bu da ileri mikro cerrahi teknik gerektiren canlı kemik nakli ameliyatıdır. Burada hastanın kaval kemiğini alıp damarıyla birlikte kalça kemiğine naklediyoruz. Böylece hasta sağlıklı kalça kemiğine tekrar kavuşuyor. Bu, ekip gerektiren ileri mikro cerrahi tekniklerine hakimiyet gerektiren bir ameliyattır. Bu ameliyatı Plastik Cerrahi’den Dr. Handan hocayla birlikte gerçekleştirdik. Bu operasyon bildiğim kadarıyla hastanemizde ilk defa yapıldı. Bu ameliyatlarda yüzde seksen beş oranında başarı sağlanıyor. Daha sonra yine kalça protez ameliyatına gitmelerine gerek kalmıyor. Hastamız altmış yaşında uzun süredir kalçasından muzdarip bir hastaydı. Canlı kemik nakliyle hastamızın sağlığına kavuşmasını sağladık" dedi

Kalça kemiğinin çürümesinin sık görüldüğünü anlatan Dr. Pazarcı, "Kalça kemiğinin çürümesi toplumda azımsanmayacak şekilde görülüyor. Özellikle alkol tüketimi, sigara tüketimi, obezite, düşme ve travma gibi durumlarda bu hastalık görülüyor. Bu hastaların yakalandığı evrelere göre tedavi uygulanıyor. Kalça protezi geri dönüşü olmayan bir ameliyat. Son evreden önce bu hastaları kurtarmak için bu ameliyatın hastanemizde yapılması bu anlamda çok önemli. Kalça osteonekrozu, öncelikle hastalarda kalçada ağrı şikayeti ile başlar, daha sonra hareket kısıtlılığı, açıp kapamada kısıtlılık, yürüme güçlüğü şikayetiyle bize başvururlar" ifadelerini kullandı.

"Damarları birbirine dikiyoruz"

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Görevlisi Handan Derebaşınlıoğlu ise "Bu, ekip işiyle yapılan bir ameliyat. Ortopedi gerekli yeri hazırlıyor, biz de kaval kemiğini damarıyla beraber alıp damarları birbirine dikiyoruz. Böylece damarsız olan, kanlanmayan bir dokudan daha iyi bir iyileşme sağlıyoruz. Bacağında hastanın sadece ameliyata bağlı olarak bir iz kalıyor, onun dışında bir sıkıntı yaşamıyoruz. Tabii çok kolay bir ameliyat değil. Eğitim alınması gerekir, belli bir birikiminizin olması gerekir. Üniversite hastanemizde kalçaya kaval kemiğin nakledilmesi ilk defa yapılıyor" şeklinde konuştu.