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Ayarı düşük altınları yangın tüpünde saklamışlar

Piyasaya ayarı düşük altın sattıkları gerekçesi ile aranmakta olan iki kişi, yangın tüpünün içerisine gizledikleri altınlarla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre piyasaya ayarı düşük altın sattıkları gerekçesi ile 12 farklı şikayet üzerine aranmakta olan iki kişi Sivas'ın Gemerek ilçesinde, ayrı yolla piyasaya ayarı düşük alsın satmak isterken polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin yanlarındaki yangın tüpünde yapılan incelemede tüpün kesilerek özel bir düzeneğe çevrildiği fark edildi. Tüpün içerisinde bir hasır set ile 6 adet aranı ile oynanmış bilezik ele geçirildi. Olayla ilgili olarak iki kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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