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23 Aralık 2017 19:31

Aybaba: "Dersimize iyi çalıştık"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, kazanılan Beşiktaş maçı sonrası, "Gerçekten dersimize iyi çalıştık.

Aybaba:

23 Aralık 2017 19:31

Oyuncularımı kutluyorum. İyi mücadele ettiler" dedi.


Süper Lig’in 17. haftasında sahasında Beşiktaş’ı 2-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor’da karşılaşma sonrası Teknik Direktör Samet Aybaba mücadeleyi değerlendirdi. Aybaba, "Dersimize gerçekten iyi çalıştık. Kenarda Ouresma’nın kestiği topların ne kadar tehlikeli olduğunu çalıştık hafta boyunca önce ona gelen topları engellemeye çalıştık. Tabii engelleyemeyecektik. Kaliteli ve yetenekli bir oyuncu sonrasında gelen ortalarda eşleşmeleri doğru yapalım dedik. Eşleşmeleri doğru yaptık düşen toplara da önlem aldık. Bunlar galip gelince kolay laflar. Eğer bunları yapmamıza rağmen yenilseydik eleştirilecektik. Ama bunu keyifli hale getiren galibiyet oyunun kontrolünü elinde tutmamız mümkün değil çünkü karşımızdaki takımın kalitesi çok yüksek biz hep oyunu kontrol etmeyelim pozisyon bulalım, pozisyon üreterek bu işi bitirelim diye planladık. Gerçekten öyle oldu özellikle ikinci yarı final paslarını doğru kullanabilseydik bir kaç tane daha net pozisyonlarımız olabilirdi" dedi.



"Sanki önümüzden milli takım geçti"


Oyuncuların inanılmaz kısıtlı kadro ve düşük bütçe ile çok iyi mücadele ettiğini vurgulayan Aybaba, "Çok iyi şeyler yapıyorlar. Karşı takımın yedekleri ısınmaya giderken sanki önümüzden milli takım geçti. Ama demek ki özveriyle, isteyerek, coşkuyla, takımdaşlık ruhunu geliştirerek Başakşehir ve Beşiktaş’ı yenebiliyoruz. İkinci yarı daha iyi hazırlanmamız lazım, takviye yapmamız lazım. Bizim amacımız göze hoş gelen, keyif veren, herkesin seyrettikten sonra mutlu olduğu mücadele eden şehrini temsil eden, sonra da Türk futboluna katkıda bulunmaya çalışan bir takım yaratmaktı. Ben bu yüzden çok mutluyum" diye konuştu.




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