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13 Mayıs 2018 21:49

Aybaba: "İyi bir sezon geçirdik"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası futbolcuların performansından memnun olduğunu belirterek takım olarak iyi bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Aybaba:

13 Mayıs 2018 21:49


Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Demir Grup Sivasspor’da karşılaşma sonrası Teknik Direktör Samet Aybaba müsabakayı değerlendirdi. Aybaba, "Biz futbol takımıyız gördüğünüz gibi maalesef oyunu tutmayı başaramıyoruz. Hep öne oynamak hep coşkulu oynamak istiyoruz. Topu tutmamız gerektiği yerde topu tutmuyoruz. Hızlı hücum yapmaya çalışıyoruz. Futbol bu bazı pozisyonlar var affedilmiyor. Daha farklı öne geçeceğimiz pozisyonlar da oldu ama başaramadık. Oyuncularımın iç saha performansından çok memnunum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu kadromuzla 49 puana geldik. Daha 1 maçımız var. Gerçekten bizi destekleyenlere de teşekkür ediyoruz. İyi bir sezon geçirdik. Bu takıma saygı duymak lazım" dedi.


Aybaba, sezon sonunda sözleşmesinin biteceğinin hatırlatılması üzerine gelecek hafta oynanacak olan Beşiktaş maçının ardından yönetim ile görüşeceğini söyledi.


Aybaba, ayrıca Anneler Günü dolayısıyla tüm annelerin Anneler Günü’de kutladı.




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