Aybaba: "Kupada finale kadar gitmek istiyoruz"

G. Sivasspor, Teknik Direktörü Samet Aybaba Ziraat Türkiye Kupası’nda finale kadar gitmek istediklerini söyledi.

Kupada Perşembe günü sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden Buğsaşspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular ısınma hareketleri ve pas çalışması yaptı. Antrenmana sakatlığı süren John Boye katılmazken, hafif sakatlıkları bulunan Ziya Erdal ve Muhammet Demir takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Teknik Direktör Samet Aybaba basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Osmanlı maçında iyi oyun vardı. Bizi rahatlatan bir maçtı. Hep söylüyorduk geniş kadroyu kullanamıyorduk. Bazı oyuncuların sakatlıkları var bazı oyuncular yeni katıldı. Oyuncularımızın katılımıyla bazı şeyler daha iyi olmaya başladı. Bu bir başlangıç olsun istiyoruz. İki tane içeride maçımız var. Sivasspor’u seven herkesi maçlara davet ediyoruz. Coşkulu bir atmosfer yaratalım. İçeride de coşkulu oynayalım ve bu maçları kazanarak Sivasspor’un bu ligde iyi takım olduğunu, bu lige damga vuracak takımlardan biri olduğunu, iyi futbol oynadığını herkese gösterelim" dedi.

Osmanlıspor maçında yenilen gollerle ilgili futbolcularla toplantı yaptığını söyleyen Aybaba, "Çok mücadele ediyoruz, çok koşuyoruz. Kolay değil dünyanın her yerinden insanları topluyoruz. Hiç görmedikleri Ankara’ya gidiyoruz otobüsle orada birlikte hareket ediyoruz. İnanılmaz mücadele ediyoruz ve orada yediğimiz çok basit golle elimizdeki avantajı kaybediyoruz. Bu olmamalı biraz daha istekli, arzulu biraz daha verilen görevleri yerine getirmelerini istedik arkadaşlardan kolay değil tabi onlarda adapte olma sıkıntı çekiyor. Ama biz basit goller yememek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Demir Grup Sivasspor’un kupada da iddialı olduğunu ifade eden Aybaba finale kadar gitmek istediklerini söyledi. Oynamayan oyuncuları da formda tutmak istediğini belirten Aybaba kupaya oynayan ve oynamayan oyunculardan kurulu bir kadro ile çıkacaklarını aktardı.

"Boye ilk yarıyı kapattı"

Sakatlığı bulunan John Boye’nin sezonun ilk yarısını kapattığını belirten Aybaba, "Boye ülke milli takımına gidip orada oynamadı. Antrenman da yapmadı. Sakatlığı için tedaviye gitti. Orada tedavi oldu. Ama biz burada doktor raporları aldık. Tedavinin çok sağlığı geçmediğini öğrendik. Büyük ihtimalle ameliyat geçirmesi gerekiyor. Oyuncu ile konuşup, ikna edip en kısa zamanda aramıza katılmasını sağlayacağız. Büyük ihtimalle sezonun ilk yarısı olmayacak" şeklinde konuştu.

Bifouma: "Osmanlıspor’da futboldan zevk alamadım"

Osmanlıspor maçında 2 gol atarak maçın yıldızı olan Thievy Bifouma Sivasspor’a transferinin son güne kadar belli olmadığını sadece Osmanlıspor’dan ayrılacağının belli olduğunu ifade ederek, "Osmanlıspor’un idari sıkıntıları vardı o yüzden süreç biraz uzadı. Delvin N’Dinga bizim milli takımın kaptanı olduğu ve bu takıma imza attığı için bana anlattı, söyledi ben de onu takip ettim. Aslında çok heyecanlıydım. Yeni bir takıma geldim sonuçta benim için Osmanlıspor’a karşı oynamak başka bir hedef oldu. Kulübe karşı özellikle bir şeyim yok. Artık Sivasspor’a hizmet ediyorum. Elimden geleni yapmak zorundayım" dedi.

Tecrübeli oyuncu Sivasspor’da oynadığı futboldan zevk almak istediğini, Osmanlıspor’dayken futboldan zevk alamadığını sözlerine ekledi.