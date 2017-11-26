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26 Kasım 2017 16:42

Aybaba: "Sahada iyi mücadele eden bir takımımız vardı"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Trabzonspor maçının ardından, "Düşündüğümüzün tamamını sahaya yansıttık.

Aybaba:

26 Kasım 2017 16:42

Hızlı çıkışlarla ilgili çalışma yapmıştık. Oradan birinci golü yedik. Onun dışında sahanın her yerinde iyi mücadele eden bir takımımız vardı" dedi.


Süper Lig’in 13. haftasında kendi sahasında Trabzonspor’a yenilen Demir Grup Sivasspor’da karşılaşma sonrası Teknik Direktör Samet Aybaba müsabakayı değerlendirdi. Aybaba, "Oyunun genelinde coşkulu bir oyun. Düşündüğümüzün tamamını sahaya yansıttık. Hızlı çıkışlarla ilgili çalışma yapmıştık. Oradan birinci golü yedik. Onun dışında sahanın her yerinde iyi mücadele eden bir takımımız vardı. Futbol bu rakibi bu kadar eksik yakalayıp sonlandırmayı yapamazsanız geriye dönüşte sıkıntı oluyor. Oyuncularımı kutluyorum bugün inanılmaz mücadele ettiler. Rakibe pozisyon vermediler. Öne çıkışlardaki sonlandırmaları daha iyi kullanabilseydik farklı bir maça doğru gidebilirdi. Devam ediyoruz. Çalışacağız. Bundan sonra diğer maçları planlayacağız" dedi.


Dyakov’un yedek bırakılmasının sorulması üzerine Aybaba, "Benim tasarrufum. Vitali’nin hızlı oynayan takımlara karşı sıkıntısı olduğunu hepimiz biliyoruz. Orada bir organizasyon yapalım dedik. Rakibi iyi tanıyan ve daha çabuk bir oyuncuyu tercih ettik. Oradaki arkadaşlarımız bence başarılı da oldu. Futbol bu, sonuna kadar bırakmayacaksınız oyunu. Bir pozisyonda herkes seyredince maç hiç ummadığımız farklı bir yere geldi. Ben yine de oyuncularımı kutluyorum. Seyircimize teşekkür ediyorum. Böyle devam edersek bir maç kaybederiz ama ondan sonraki maçları kazanırız" diye konuştu.


Her takımın sorunları olduğunu ifade eden Aybaba, "Barcelona’nın bile sorunları var. Her şey hazırken bile oyuncu transfer ediyorlar. Biz bunları çalışarak takımdaşlık ruhunu güçlendirerek çözmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.




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