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23 Kasım 2017 15:35

Aybaba: "Seriye devam etmek istiyoruz"

Süper Lig’in 13.

Aybaba:

23 Kasım 2017 15:35

haftasında kendi sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan D.G. Sivasspor, hazırlıklarını kar altında sürdürdü.


Ligde son hafta Fenerbahçe’ye mağlup olan D.G. Sivasspor, sahasında ağırlayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde kar altında gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İki saat süren antrenman U-21 takımıyla yapılan maç ile tamamlandı.


Teknik Direktör Samet Aybaba antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada yılın ilk karının yağdığını ve yağan karın hem toprağa hem de futbola bereket getirmesi diledi. Trabzonspor’un yükselişe geçtiğini kaydeden Aybaba, "İyi ve kaliteli oyuncuları var. Bizim de 6-7 haftadır çok iyi yansıttığımız işler var sahada. Zor bir maç olacak biz daha çok isteyeceğiz, taraftarlarımız daha çok isteyecek" dedi.


Oyuncularla sürekli konuştuklarını belirten Aybaba, "Oyuncularımızla bir sürü konuda mutabıkız. Birbirimizi daha iyi anlamaya başladık. Çalışacağız, bu maça daha iyi konsantre olacağız ve kazanıp bir maç ara verdiğimiz seriye devam etmek istiyoruz" diye konuştu.




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