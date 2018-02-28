Aybaba: "Takımlar bizim için önlemler alıyor"

haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Samet Aybaba, rakiplerinin kendileri için özel önlemler aldığını vurguladı.

Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra futbolcular gruplar halinde top kapma ve pas çalışması yaptı. Teknik Direktör Samet Aybaba antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada Göztepe karşısında oyunun ilk yarısının kötü geçtiğini söyledi. Karşılaşmanın ikinci yarısında takımın iyi bir oyun sergilediğini ifade eden Aybaba, "Pozisyonlar da bulduk. Atacaksınız. Hep aynı şeyleri söylüyoruz. Takımın genel isteğinden ve arzusundan memnunum. Karşımızdaki rakipleri daha fazla zorlamamız lazım. 5 atak yerine 10 atak, 4 vuruş yerine 8 vuruş yapmamız lazım. Çünkü artık karşı takımlar da ciddi ciddi hedef peşindeler. Kimi kümede kalmak, kimi de UEFA’ya, kimi ise şampiyonluğa oynuyor. Bizle de ilgili tabi ki önlemde alıyorlar. Bizim onları aşmamız için de hem tempomuzu, hem hızlı çıkışı arttırmamız lazım. Ayrıca daha çok şut ve iyi pozisyon da almamız lazım. Bunları gerçekleştirirsek bundan sonraki deplasman maçlarında istediğimiz 3 puana kavuşabiliriz" dedi.

"Galibiyet almak istiyoruz"

Hafta sonu deplasmanda oynanacak olan Antalyaspor maçının zor geçeceğini kaydeden Aybaba, "Lige iyi bir kadroyla başladılar. Futbolda bazen olmuyor. Bizim için çok zor bir maç olacak. Az önce söylediğim özellikleri yansıtmamız lazım. Rakipleri zorlamaya başlamamız lazım. Kaliteli oyuncularımız var. Bizim için artık her vuruşumuz önemli. Araya koşular, duran toplar çok önemli. Bu kalitede oyuncularımız var. Kone sakatlık dönemini çabuk atlattı. Farklı bir şey çıkmasın diye biraz dinlendirdik, beklettik. İyi bir maç olacak. İyi bir takımız. Futbol oynamayı düşünmekten başka bir şey yapmıyoruz. Bunu sahaya yansıtıp galibiyet almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.