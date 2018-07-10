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10 Temmuz 2018 11:29

Ayıyı kedi çağırır gibi çağırdı

Sivas’ın Divriği ilçesinde bir grup vatandaşın doğada gördükleri ayıya “gel yavrum gel ben seni severim” sözleri ile seslenmeleri dikkat çekti.

Ayıyı kedi çağırır gibi çağırdı

10 Temmuz 2018 11:29


Sivas’ın Divriği ilçesinde doğada aç kalan ayı yerleşim alanına indi. Yerleşim alanına inen ayı, bir süre sonra köylüler tarafından fark edildi. Grup ayının kendilerini izlediğini fark etmelerinin ardından cep telefonu ile ayıya görüntü almaya başladı. Cep telefonu ile görüntü alırken içlerinden bir kadının “gel yavrum gel ben seni severim” diyerek ayıya seslendiği anlar ise kameralar tarafından kaydedildi. Kadının doğada gördüğü vahşi ayıya bu seslenişi ise sosyal medyada ilgi odağı oldu. Görüntülerde bir süre grubu izleyen ayı grubun çağrılarına yanıt vermezken, bir süre sonra koşarak uzaklaştı.




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