Babasının adını anaokulunda yaşatacak

Sivaslı iş adamı Sinan Sungur, Türk Kızılayı aracılığı ile babası Hacı İsmet Sungur’un adına Sivas’ta bir anaokulu yaptıracak. Sungur konuyla ilgili olarak bugün Sivas Valiliğini ziyaret ederek ilgili protokolü imzaladı. Okulun ihtiyaca göre belirlenip tahsis edilecek arazi üzerinde bir yılda tamamlanması planlanıyor.

Sivas Valisi Davut Gül, hayrından dolayı Sungur’a teşekkür edip, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile tekli eğitime geçme hedefimiz vardı. Bunu koordine eden Milli Eğitim bakanımız İsmet Yılmaz’dır. Tüm Türkiye’de tekli eğitime geçildi. Tekli eğitimin dışında yine eğitimimizden biriside okul öncesi eğitim. Okul öncesi eğitim zorunlu hale geldiğinde derslik ihtiyacı olacak. Bununla ilgili bugün anaokulu protokolü imzalıyoruz. Bu anaokulunu Sinan Sungur bey kendisi projelendirip kendisi yapacak. Kontrolün biz yapacağız. Burada önemli olan nokta Hafik Çınarlı’dan yıllar önce gitmesine rağmen hayır hasenat söz konusu olduğunda Sivas’ı unutmaması, Sivas’tan ceketi ile gidip mal mülk sahibi olduğunda memleketini unutmaması çok önemli.”dedi.

Hayır sever iş adamı Sinan Sungun ise yaptığı açıklamada, “Rabbim hayırlı etsin. Az laf çok iş diyorum. Kıza zamanda bitirmeyi nasip etsin. Devamını da hep birlikte sağlayacağız. Bununla kalmayacak.” Şeklinde konuştu.

Protokol imzasında İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve Türk Kızılayı Sivas Şubesi Başkanı Mustafa Sarılar’da hazır bulundu.